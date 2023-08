Ex-Befehlshaber der US-Truppen in Europa hinterfragt Entschlossenheit des Westens, Kiew zu helfen

Der ehemalige Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Generalleutnant a.D. Ben Hodges, ist der Ansicht, dass Berlin und Washington Kiew zu langsam mit Waffen versorgt hätten und dass es an Entschlossenheit mangle. Er fragte in einem Interview mit dem Tagesspiegel, ob der Westen überhaupt wolle, dass die Ukraine gewinnt? Und gab mit Bedauern zu, dass sein Glaube daran schwinde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Obwohl die US-Regierung der Verlegung von US-F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine durch die Verbündeten Dänemark und die Niederlande zugestimmt habe, sei die Langsamkeit der Vereinigten Staaten "ein Beispiel für mangelnde Entschlossenheit". Hodges kritisierte auch das Vorgehen der deutschen Regierung in der Frage der möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Sollte die ukrainische Gegenoffensive scheitern, so Hodges, sollten die Regierungen der USA und Deutschlands dafür verantwortlich gemacht werden. Seiner Meinung nach hängt der Erfolg davon ab, dass Kiew Präzisionswaffen erhält, die es der ukrainischen Armee ermöglichen würden, auch Ziele auf der Krim anzugreifen."