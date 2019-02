Bericht: Grenell soll neuer UN-Missionschef der USA werden

Der aktuelle US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, soll offenbar neuer Missionschef der USA bei den Vereinten Nationen in New York werden. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf eigene Informationen.

In New York war Grenell sechs Jahre Botschaftssprecher, länger als jeder andere vor ihm. Als Grenells Nachfolger in Berlin ist laut Zeitung David Knower im Gespräch. Das sei am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt geworden, schreibt die Zeitung weiter. Grenell ist seit dem 8. Mai 2018 der Botschafter der USA in Deutschland. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: