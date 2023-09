Nach dem Scheitern der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte sollte der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij versuchen, die Front so schnell wie möglich zu stabilisieren und die heftigen Kämpfe zu beenden, heißt es in einem Artikel auf der Website der Asia Times. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein Versuch, die Front zu stabilisieren, würde ihm die Möglichkeit geben, neue Kräfte zu mobilisieren, neue Rekruten auszubilden und die Truppen wieder aufzurüsten. Bislang sei es Kiew nicht gelungen, seine erklärten Ziele bei der Gegenoffensive zu erreichen, schreibt die Asia Times und betont:

"Inzwischen haben die Ukrainer viele Panzerfahrzeuge verloren und schwere Verluste erlitten. Viele der besten Einheiten der Ukraine wurden vernichtet."

Gleichzeitig gehe die Eskalation von Washington aus weiter, sodass es schwierig sei, vorherzusagen, was in den kommenden Wochen geschehen werde, so das Medium."

Quelle: RT DE