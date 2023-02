Weiter berichtet RT DE: "Er erklärt: "Nach unseren Angaben haben ukrainische Einheiten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Ugledar eine Gruppe ausländischer Soldaten, vermutlich Polen, erschossen. Die Konfrontationen zwischen ukrainischen und polnischen Einheiten haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Dies geht aus nachrichtendienstlichen Daten hervor, einschließlich abgefangener Funksprüche."

Gagin fügte hinzu, dass mehrere Kriegsgefangene, die in den vergangenen Tagen nahe Ugledar festgehalten wurden, ebenfalls von schweren Konflikten zwischen polnischen Söldnern und ukrainischen Soldaten berichteten.

Im Januar wurde berichtet, dass die Ordnungskräfte der Donezker Volksrepublik Funkgespräche zwischen ukrainischen Soldaten und polnischen Söldnern in Richtung Gorlowka abgefangen hatten.

Bereits im November 2022 wies Andrei Marotschko, Oberstleutnant der Lugansker Volksmiliz a.D., darauf hin, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem ukrainischen Militär und polnischen Söldnern zunehmen, was manchmal in Kämpfen und sogar Schießereien eskaliert."

Quelle: RT DE