Das US-amerikanische Außenministerium ist sich der Verwundung des US-Bürgers Trevor Reed bei Gefechten in der Ukraine, der im Rahmen eines Gefangenenaustauschs aus russischer Haft freikam, bewusst, sagte der US-Sprecher Vedant Patel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 27. April 2022 wurde der russische Pilot Konstantin Jaroschenko gegen Reed ausgetauscht. Jaroschenko war am 28. Mai 2010 in Liberia verhaftet worden. Er wurde später illegal in die USA gebracht, wo er wegen Verschwörung zum Schmuggel von Kokain zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Jaroschenko leugnete jegliche Schuld und bezeichnete seine Verhaftung als Provokation. Reid wurde in Russland wegen des Angriffs auf Polizeibeamte zu neun Jahren Haft verurteilt. Sein Prozess fand im Jahr 2020 statt."

Quelle: RT DE