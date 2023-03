US-General: "Beseitigung eines Gegners ohne Einsatz eigener Truppen ist Gipfel der Professionalität"

US-Generalleutnant a.D. Keith Kellogg, ehemaliger Berater von Vizepräsident Mike Pence, räumte vor dem Streitkräfteausschuss des Senats offen ein, dass die Ukraine nur benutzt werde, um Russland ohne Verluste für die USA zu besiegen. Dieses Vorgehen sei der "Gipfel der Professionalität", denn: "So können wir uns auf das konzentrieren, was wir gegen unseren Hauptgegner tun sollten, der im Moment China ist." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn wir scheitern, müssen wir vielleicht zum dritten Mal einen europäischen Krieg führen", sagte er. Außerdem äußerte der General Vorbehalte gegenüber der Rolle Deutschlands, das sich seiner Meinung nach in diesem Kampf voll engagieren sollte, jedoch aktuell "schwach" sei. "Nun, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden. Wir zeigen keine präsidiale Führung", so Kellogg.

Quelle: RT DE