Die Verluste, die die ukrainischen Streitkräfte bei der Gegenoffensive hinnehmen mussten, werden für die Vereinigten Staaten eine wichtige Lehre sein, so ein Kolumnist von dem US-Magazin American Greatness. Denn weder die Taktik noch die Strategie oder Technik der NATO haben sich im Ukraine-Feldzug bewährt.

In dem Artikel heißt es: "Obwohl sich die NATO-Streitkräfte in den letzten Monaten viel mit ihrer überlegenen Ausbildung, Ausrüstung und Einsatzfähigkeit gebrüstet haben, haben die von der NATO ausgebildeten Brigaden keine guten Leistungen erbracht. Die sorgfältig ausgefeilte Taktik des Gefechts mit kombinierten Waffen hätte einen deutlichen Vorteil bringen sollen, aber sie vernachlässigten die Minenräumung und die Luftabwehr. So zerstörten russische Kampfhubschrauber ukrainische Panzerfahrzeuge. Die Ukrainer sind nicht sehr geschickt im Umgang mit dieser Technik, selbst wenn sie nicht von einem Hubschrauber angegriffen werden. Vieles geht schief."

Bemerkenswert sei, dass die einzige Brigade, die bei der Gegenoffensive nennenswerte Erfolge erzielte, keine der neuen war, sondern eine Brigade, "die aus erfahrenen ukrainischen Soldaten bestand und sowjetisches Gerät verwendete", schreibt der Kolumnist von American Greatness. Die Ergebnisse der Kämpfe in der Ukraine seien ein Testfall für die Art der US-Kriegsführung gegen einen ebenbürtigen Gegner, meint er. Und derzeit sei die Ukraine, angeführt von den USA, eindeutig auf verlorenem Posten, weil sie nicht in der Lage sei, die Verteidigungslinien der Russen zu überwinden."

