Trump lobt Merz – Berlin duckt sich weg!

Die Bundesregierung hat ein Lob des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump für Kanzler Friedrich Merz (CDU) unkommentiert gelassen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Ein Sprecher verwies auf die bevorstehende US-Wahl.

Trump hatte Merz in einem Interview als „starken Führer“ bezeichnet und betont, er bewundere dessen Kurs bei Steuern und Wirtschaft. Auf Nachfrage erklärte der Regierungssprecher, man äußere sich nicht zu Wahlkämpfen anderer Staaten.

Beobachter werten die Reaktion als Versuch, diplomatische Neutralität zu wahren und nicht in die US-Innenpolitik hineingezogen zu werden.

Quelle: ExtremNews



