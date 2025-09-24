Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Trump lobt Merz – Berlin duckt sich weg!

Trump lobt Merz – Berlin duckt sich weg!

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 13:49 durch Sanjo Babić
Donald J. Trump im Oval Office (2025)
Donald J. Trump im Oval Office (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Bundesregierung hat ein Lob des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump für Kanzler Friedrich Merz (CDU) unkommentiert gelassen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Ein Sprecher verwies auf die bevorstehende US-Wahl.

Trump hatte Merz in einem Interview als „starken Führer“ bezeichnet und betont, er bewundere dessen Kurs bei Steuern und Wirtschaft. Auf Nachfrage erklärte der Regierungssprecher, man äußere sich nicht zu Wahlkämpfen anderer Staaten.

Beobachter werten die Reaktion als Versuch, diplomatische Neutralität zu wahren und nicht in die US-Innenpolitik hineingezogen zu werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte davor in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige