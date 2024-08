Borrell will Sanktionen gegen israelische Regierungsmitglieder

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drängt nach der jüngsten Attacke israelischer Siedler auf ein Palästinenser-Dorf im Westjordanland auf Sanktionen. "Die israelische Regierung muss diese inakzeptablen Maßnahmen sofort einstellen", sagte er am Freitag.

Borrell bekräftigte in diesem Zusammenhang seinen Vorschlag für EU-Sanktionen gegen Unterstützer gewalttätiger Siedler. Darunter seien auch "einige Mitglieder der israelischen Regierung". Die Attacke selbst verurteilte Borrell. "Tag für Tag schüren israelische Siedler, fast ungestraft, die Gewalt im besetzten Westjordanland und tragen so dazu bei, jede Chance auf Frieden zu gefährden", so der EU-Außenbeauftragte.

Bei dem Angriff in dem Dorf Jit waren mehrere Häuser und Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. Ein 22-jähriger Mann soll laut Angaben der Palästinenser getötet worden sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur