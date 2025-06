Drei Viertel für Stopp von Waffenlieferungen an Israel

Wegen Israels Vorgehen in Gaza sind 75 Prozent der Deutschen dafür, Waffenlieferungen vorerst zu stoppen. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern". Nur 14 Prozent sind dafür, weiter Waffen aus Deutschland nach Israel zu exportieren. Elf Prozent äußern sich nicht. Nach der öffentlichen Kritik von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an Israel hatte in der vergangenen Woche Außenminister Johann Wadephul (CDU) die Überprüfung von Waffenlieferungen angekündigt.

Unter den Anhängern der Parteien gibt es in der Frage der Waffenexporte keine großen Unterschiede: Alle sind mit großer Mehrheit für einen Lieferstopp. Vor allem die Wähler der Linkspartei (94 Prozent), der Grünen (78 Prozent), aber auch von AfD (77 Prozent), SPD (76 Prozent) und CDU/CSU (71 Prozent). Die Befürworter weiterer Waffenlieferungen finden sich noch am ehesten unter den Anhängern von SPD und Union. Aber auch dort sind es nur rund ein Fünftel (SPD: 21 Prozent; CDU/CSU: 18 Prozent).



Datenbasis: Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den "Stern" und RTL Deutschland am 28. und 30. Mai telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.000 Befragte. Quelle: dts Nachrichtenagentur