Trump plant Treffen mit Putin und wiederholt Anspruch auf Grönland

Der künftige US-Präsident Donald Trump plant eine Zusammenkunft mit Russlands Präsident Wladimir Putin. "Er möchte sich treffen und wir arrangieren es", sagte Trump am Donnerstag Reportern in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Putin hatte Ende des Jahres auf einer Pressekonferenz gesagt, er habe seit über vier Jahren nicht mehr mit dem designierten US-Präsidenten gesprochen, sei aber "bereit" für mögliche Gespräche mit ihm. Er erwarte, dass die neue Regierung in Washington auf ein Verhandlungsende des Krieges in der Ukraine drängen werde. Trump sagte am Donnerstag, er habe außerdem auch "viel Kommunikation" mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gehabt. "Und wir haben viele Treffen mit vielen Leuten vereinbart", sagte Trump in Bezug auf seine Amtseinführung am 20. Januar. Trump bekräftigte am Donnerstag auch seine Forderung, dass die USA die Kontrolle über Grönland übernehmen. "Wir brauchen Grönland dringend. Die russischen Schiffe, die chinesischen Schiffe, sie sind überall". Die Bürger Grönlands "würden gerne ein Staat der Vereinigten Staaten von Amerika werden". Dänemark drohte er erneut mit Zöllen. "Vielleicht gefällt das Dänemark nicht, aber wir können mit Dänemark auch nicht allzu zufrieden sein und vielleicht muss in Bezug auf Dänemark etwas passieren, was die Zölle betrifft", sagte Trump. Quelle: dts Nachrichtenagentur