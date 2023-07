Timmermans will bei Parlamentswahl in den Niederlanden antreten

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans will bei der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden im Herbst offenbar als Spitzenkandidat eines rot-grünen Bündnisses antreten. Das berichten am Donnerstag mehrere niederländische Medien übereinstimmend.

Demnach soll er die gemeinsame Liste seiner Sozialdemokraten und der Partei Groenlinks anführen. Die finale Entscheidung soll im August getroffen werden, dann soll Timmermans dem Vernehmen nach auch aus der EU-Kommission ausscheiden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll Medienberichten zufolge bereits über seinen bevorstehenden Rücktritt informiert worden sein. Timmermans war vor seinem Wechsel nach Brüssel von 2012 bis 2014 Außenminister der Niederlande. 2019 war er Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, konnte sich aber nicht durchsetzen. Derzeit ist er erster geschäftsführender Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz in der Kommission von der Leyen. Die Parlamentswahl in den Niederlanden findet am 22. November statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur