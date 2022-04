Lebt Milliardenbetrüger Marsalek (Wirecard) heute in Moskau? Wollte Merkel keine negativen Schlagzeilen?

Der international per Haftbefehl gesuchte Milliardenbetrüger und Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll in Moskau leben. Das berichten aktuell mehrere Medien. Nach Informationen der BILD befinde sich der Österreicher in der „Obhut“ des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Dies sei dem deutschen Bundesnachrichtendienst BND seit Herbst 2021 bekannt sein. Und es wird noch spannender. Dies berichtet Klaus Kelle auf dem Portal "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Kelle: "Bekannt wurde das Versteck Marsaleks über Informationen, die der deutschen Botschaft in Moskau zugespielt wurden. Danach sei ein Förderer der deutschen Schule in der Metropole aufgefallen, der „ominöse Geschäfte“ mit dem Impfstoff Sputnik V gemacht und Kontakt zu einer paramilitärischen Söldnertruppe unterhalten habe. Der Mann habe über „beste Kontakte nach Österreich verfügt“. Der Zeitung zufolge soll es sich dabei um Marsalek handeln.

In Geheimdienstkreisen bestens vernetzt



Der russische Geheimdienst habe sich nach Auffliegen der Identität Marsaleks, der schon als Banker in Geheimdienstkreisen in Österreich bestens vernetzt war, an den Bundesnachrichtendienst gewandt und angeboten, dass der deutsche Dienst den Milliardenbetrüger in Moskau befrage.

Der BND-Resident in der deutschen Botschaft in Moskau habe die Zentrale in Deutschland daraufhin um Weisung gebeten, ob man das Angebot der Russen annehmen und ein Treffen mit Marsalek arrangiert werden solle.

Diese Anfrage wurde vom BND nicht beantwortet. Auch die bayerischen Ermittler wurden über das Angebot des FSB nicht informiert, wohl aber das Bundeskanzleramt. Dort regierte zu der Zeit Angela Merkel…

In diesem Zusammenhang erinnert sich mancher auch an den verschwundenen früheren Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub, einen der reichsten Deutschen, der im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt war. Tengelmanns Familie geht davon aus, dass der damals 58-Jährige am Klein Matterhorn tödlich verunglückte, und ließ ihn amtlich für tot erklären.

Intensive Recherchen des deutschen Fernsehsenders RTL erbrachten dann allerdings Hinweise, dass Haub noch lebt und sich möglicherweise mit einer Frau abgesetzt hat, mit der er bis heute in Russland lebt.

PS von Boris Reitschuster: Auch ich habe aus sehr guter Quelle die Information, das Marsalek in Russland lebt. Nach meinen Informationen wurde diese Erkenntnis bereits vor dem Mai 2021 an die Bundesregierung herangetragen – die aber an Vertuschung statt an Aufklärung interessiert war, sehr zum Ärger derjenigen, die diese Information weitergegeben hatten. Dies hat womöglich damit zu tun, dass im Kanzleramt Sorgen bestanden, ein Auftauchen Marsaleks würde für unschöne Schlagzeilen sorgen, die den damaligen Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz beschädigen könnten."

Quelle: Reitschuster