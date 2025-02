Brüssel schnürt neues Hilfspaket für die Ukraine

Die EU plant offenbar in großem Ausmaß neue Munitions- und Waffenlieferungen an die Ukraine. Das geht aus einem Dokument hervor, das der Europäische Auswärtige Dienst an die Hauptstädte der Mitgliedsstaaten geschickt hat und über das das Nachrichtenmagazin Politico berichtet. Konkret sollen demnach der Ukraine mindestens 1,5 Millionen Schuss Artilleriemunition zur Verfügung gestellt werden.

Der Plan sieht auch die Finanzierung von Luftabwehrsystemen, Tiefflugraketen und Drohnen sowie Programme zur Ausbildung und Ausrüstung von Soldaten vor. Sobald das Militärhilfepaket ausgearbeitet und beschlossen ist, erhält jedes EU-Land abhängig seines Bruttoinlandsprodukts einen Beitrag, um die Rüstungsgüter zu finanzieren. Auch Drittländer könnten sich beteiligen. Zur finanziellen Größenordnung macht das Dokument keine Angaben. Entsprechende Stellen sind mit einem Platzhalter versehen. Quelle: dts Nachrichtenagentur