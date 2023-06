Russische Behörden von Saporoschje melden erbitterte Kämpfe am Wremewka-Bogen

Der Leiter der gesellschaftlichen Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland", Wladimir Rogow berichtet im Radiosender Komsomolskaja Prawda über die Lage an der Kontaktlinie im Gebiet Saporoschje. Am schwierigsten sei die Situation am Wremewka-Bogen, so Rogow. Der Gegner versuche dort einen Vormarsch und es gebe schwere, intensive Kämpfe. Allein am Montag habe die russische Armee nahe der Siedlung Rownopolje vier ukrainische Attacken abgewehrt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus versuche der Gegner eine Offensive südlich der Stadt Orechow, teilt der Vertreter der russischen Behörden des Gebiets Saporoschje mit. Das ukrainische Militär schleuse Sabotage- und Aufklärungsgruppen ein. Das russische Militär kontrolliere allerdings gänzlich die Situation. "Im Großen und Ganzen versucht der Gegner voranzukommen. Aber unsere Jungs verteidigen sich gut und aktiv. Beinahe entlang der vollständigen Kontaktlinie kommt es zu Artillerie-Duellen." Quelle: RT DE