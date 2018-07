Merkel verspricht Griechenland Unterstützung bei Waldbränden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Griechenland Unterstützung im Kampf gegen die dortigen Waldbrände versprochen. "In diesen schweren Stunden steht Deutschland fest an der Seite unserer griechischen Freunde. Sie können sich unserer Unterstützungsbereitschaft bei der Bewältigung der Brandkatastrophe sicher sein", schrieb Merkel am Dienstag in einem Telegramm an den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras.

"Das Leid der betroffenen Menschen berührt uns alle", schrieb Merkel. Den Familien und Angehörigen der Opfer sprach sie das Mitgefühl aus. Bei den Waldbränden in Griechenland waren seit dem Wochenende nach offiziellen Angaben mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Über hundert weitere Personen wurden verletzt. Im Großraum Athen wurde der Notstand ausgerufen. Quelle: dts Nachrichtenagentur