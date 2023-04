Terroristen im Gebiet Cherson aufgedeckt, die Anschläge in Nowaja Kachowka planten

Die Strafverfolgungsbehörden im Gebiet Cherson haben am Samstag eine Zelle ukrainischer Terroristen aufgedeckt, die Anschläge auf öffentlichen Plätzen in Nowaja Kachowka planten. Dies teilte der amtierende Gouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb auf Telegram: "Heute wurde im Rahmen der operativen und investigativen Aktivitäten eine Zelle ukrainischer Terroristen aufgedeckt, die Terroranschläge an belebten Plätzen in Nowaja Kachowka planten. Es wurden große Mengen an Sprengstoff gefunden. Der Sprengstoff wurde beschlagnahmt und zerstört."

Saldo sagte, dass laut geheimdienstlichen Informationen die Ziele der geplanten Terroranschläge in Nowaja Kachowka der Massenmord an Zivilisten und die Diskreditierung des Staatssystems seien."

Quelle: RT DE