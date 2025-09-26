Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
EU bereitet laut Bericht Schutzzölle gegen Dumpingimporte aus China vor

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 11:30 durch Sanjo Babić
Bild: Symbolbilder (3): Freepik; Komposition: Wochenblick / Eigenes Werk
Bild: Symbolbilder (3): Freepik; Komposition: Wochenblick / Eigenes Werk

Die EU-Kommission erwägt einem Bericht zufolge Schutzzölle gegen besonders günstige Importe aus China, meldet die dts Nachrichtenagentur. Betroffen sein könnten Branchen, die unter Preisdruck und Überkapazitäten leiden, berichtet FinanzNachrichten.de.

Laut Darstellung werden in Brüssel mögliche Maßnahmen entlang geltender Handels- und Antidumpingregeln geprüft. Im Fokus stehen Preisuntergrenzen, Ausgleichszölle und strengere Kontrollen von Lieferketten. Ziel ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu begrenzen und europäischen Herstellern faire Bedingungen zu sichern.

Industrieverbände begrüßen prinzipiell ein entschiedenes Vorgehen, warnen aber vor Gegenmaßnahmen Pekings. Verbraucherschützer mahnen, mögliche Preissteigerungen im Blick zu behalten. Die Kommission will nun Daten aus Unternehmen und Mitgliedstaaten auswerten, bevor sie konkrete Schritte beschließt.

Quelle: ExtremNews


