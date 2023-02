Hersh zu seiner Nord-Stream-Enthüllung: Wahrheit "war nicht schwer zu finden"

Den legendären Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh lässt die Kritik einiger Mainstreammedien an seiner Enthüllungsgeschichte zu den Nord-Stream-Anschlägen kalt. Mehr noch, er wirft den Mainstreammedien mangelnde Kompetenz im Journalismus vor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut dem legendären Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh war sein neuester Enthüllungsbericht, der nahelegt, dass die CIA für die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines im September verantwortlich war, nicht schwer zu finden.

Es sei offensichtlich gewesen, dass diese hinter den Anschlägen steckte, als von den meisten Medien berichtet wurde, so Hersh in einem Interview mit dem US-Radiosender War Nerd am Mittwoch.

In dem Interview, seinem ersten seit der Veröffentlichung der Geschichte, wurde der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist auch nach seiner anonymen Quelle befragt, wollte sich aber nicht dazu äußern.

Als Journalist sei es seine Aufgabe, seine Quellen zu schützen und den Druck auszuhalten, wenn eine Geschichte veröffentlicht wird. Denjenigen, die ihn für die Verwendung anonymer Quellen kritisierten, entgegnete er, dass sie "das Geschäft ein wenig besser verstehen" sollten.

Hersh fügte hinzu:

"Das Problem ist, dass alles so billig geworden ist. Denn jetzt denken die New York Times und die Washington Post, dass eine ungenannte Quelle ein Pressemann, ein Pressesekretär sein kann, der ihnen nebenbei etwas zuflüstert. Ich weiß nicht, sie scheinen keinen Insider zu haben."

Er wies auch darauf hin, dass die großen Nachrichtensender viele Dinge über den anhaltenden Konflikt zwischen Moskau und Kiew nicht berichten. Hersh zu der Berichterstattung:

"Der Krieg, den ich kenne, ist nicht der Krieg, über den Sie lesen (...) Es ist für mich erstaunlich, wie sie auf einer Linie liegen, meine Kollegen."

Er beklagte in dem Gespräch mit War Nerd, dass viele US-Medien wie die New York Times, Washington Post, CNN und MSN seiner Ansicht nach zu einer Front für das Weiße Haus und die Regierung Biden geworden sind.

Für ihn sei es offensichtlich gewesen, dass bei den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines ein NATO-Staat beteiligt gewesen sein musste. Insbesondere, so Hersh, nachdem hochrangige US-Vertreter, darunter Präsident Joe Biden, klare Drohungen ausgesprochen hätten, dass das russisch-deutsche Projekt "auf die eine oder andere Weise" gestoppt würde, wenn Moskau im Februar 2022 Truppen in die Ukraine schicken wird.

Hersh wies auch darauf hin, dass die gesamte internationale Pipeline-Industrie wisse, "wer was getan hat", und dass dies eine Realität sei, "an die niemand denkt". "Aber ich habe es getan, also bitte sehr", schloss er.

Sowohl das Weiße Haus als auch Beamte der CIA und des Außenministeriums haben den Bericht von Hersh seit seiner Veröffentlichung vehement zurückgewiesen.

Moskau hat unterdessen eine offene internationale Untersuchung des Anschlags gefordert und gesagt, es sei "unmöglich, dies so zu belassen, ohne die Täter zu finden und zu bestrafen."

Quelle: RT DE