Österreichs Kanzler sieht kein Stau-Problem für deutsche Touristen

Auf dem Weg in den Österreich- oder Italien-Urlaub drohen deutschen Touristen im Sommer massive Staus in Österreich - etwa auf dem Fernpass und der Tauern-Autobahn. Jetzt beruhigt Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in der "Bild": Er sehe kein gravierendes Problem.

"Ich kann nicht ausschließen, dass jemand im Stau steht", sagte er. "Ich bin als Kind nur in Staus gestanden, wenn wir nach Italien gefahren sind. Stau kann zur Urlaubsfahrt schon dazugehören." Aber man habe viel getan, dass diese Stauzeiten vermieden werden.



Stocker sagte in Richtung der deutschen Touristen, die mehr als die Hälfte der ausländischen Sommergäste in Österreich ausmachen: "Alle deutschen Gäste sind herzlich willkommen und ich hoffe, sie haben einen schönen Urlaub in Österreich." Als langjährige Tradition verbindlicher Partner und Freunde Deutschlands sei man "als Gastgeber mindestens so gut" aufgestellt wie als Nachbarn.