Borrell: EU hat bereits 16.000 Soldaten für die Ukraine ausgebildet

Die Europäische Union hat bereits 16.000 ukrainische Soldaten ausgebildet und Kiew 600 Millionen Stück Munition, darunter auch Raketen, zur Verfügung gestellt. Dies teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der an einem Treffen der Kontaktgruppe zur Ukraine in Ramstein teilnimmt, am Freitag auf Twitter mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb: "Beim Treffen der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine habe ich über die militärische Unterstützung der EU informiert. Mehr als 16.000 Militärangehörige wurden bereits ausgebildet, und mehr als 600 Millionen Stück Munition und Raketen wurden geliefert." Borrell fügte hinzu, dass die EU-Länder "weiterhin an der gemeinsamen Beschaffung" von Waffen und militärischer Ausrüstung arbeiten, und äußerte die Hoffnung, dass all dies der Ukraine zum Sieg verhelfen werde." Quelle: RT DE