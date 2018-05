Südkoreas Präsident trifft Kim Jong-un erneut

Der Südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat am Samstag überraschend den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erneut zu Gesprächen getroffen. Abermals fand das Treffen in der Grenzstadt Panmunjeom statt, berichtete das südkoreanische Präsidialamt in Seoul.

"Die beiden Führer tauschten ihre Meinungen offen aus, um die Panmunjom-Erklärung vom 27. April umzusetzen und einen erfolgreichen Nordkorea-Gipfel zu erreichen", sagte Moons Chef-Pressesprecher Yoon Young-chan. Quelle: dts Nachrichtenagentur