Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, veröffentlicht auf Telegram Statistiken zu den ukrainischen Angriffen auf grenznahe Siedlungen vom Vortag. Aus der Mitteilung geht hervor, dass das ukrainische Militär auf das russische Grenzgebiet ungefähr 80 Geschosse abgefeuert hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Politikers sind sieben Siedlungen im Kreis Weidelewka wegen einer beschädigten Stromleitung bislang teilweise ohne Strom. Insgesamt sind 15 Ortschaften in acht Kreisen unter Beschuss geraten.

Gladkow meldet Schäden an zwei Privathäusern in der Regionalhauptstadt Belgorod, nachdem über der Stadt zwei Flugkörper abgeschossen worden waren. Außerdem berichtet der Politiker über mindestens sechs Drohnenangriffe auf weitere Ortschaften in der Region. In der Siedlung Brjanskije Lipjagi sei eine ukrainische Rakete vom Typ Totschka-U eingeschlagen. Gladkow meldet weder Opfer noch Zerstörungen."

Quelle: RT DE