Henry Kissinger: "Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass alle Schuld bei Putin liegt"

Weiter berichtet RT DE: "Nach Auffassung des früheren US-Außenministers und langjährigen Politikers der US-Republikaner Henry Kissinger liegt die Schuld für den Ukraine-Krieg nicht nur bei Russland. In einem Interview für Die Zeit sagte er:

Dabei erinnerte er auch daran, dass er schon 2014 seine Zweifel daran gehabt hätte, "die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten". Wie Die Zeit ihn am Mittwoch dazu zitierte, sei Kissinger damals der Meinung gewesen, "dass die Ukraine am besten neutral geblieben wäre, mit einem Status ähnlich wie seinerzeit Finnland". Bis heute denke er,

"... dass es nicht weise war, die Aufnahme aller Länder des ehemaligen Ostblocks in die NATO mit der Einladung an die Ukraine zu verbinden, ebenfalls der NATO beizutreten. (...) Damit begann eine Reihe von Ereignissen, die in dem Krieg kulminiert sind."