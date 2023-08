Versteck mit westlichen Waffen und fast 500 Kilogramm Munition in DVR entdeckt

Kämpfer der russischen Nationalgarde (Rosgwardija) haben in der Volksrepublik Donezk ein getarntes Versteck der ukrainischen Armee entdeckt. Wie die Sicherheitsbehörde auf Telegram schreibt, habe man bei einem Spezialeinsatz in einem Betonstollen eine große Menge an Munition aus den USA, Polen und Bulgarien sichergestellt. Die Eingänge in den Schacht seien vermint gewesen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Insgesamt habe man aus dem Waffenversteck fast 500 Kilogramm Munition geholt, darunter etwa 2.500 Patronen verschiedener Kaliber, mehr als 80 Mörsergranaten, mehr als 50 Antipanzerminen und mehrere Dutzend funkgestützte Abstandszünder. Neben Munition seien in dem Versteck ukrainische Uniformen und Funkgeräte entdeckt worden, teilt die russische Nationalgarde mit." Quelle: RT DE