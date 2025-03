Frankreichs Innenminister begrüßt Migrationspläne von Merz

Aus Frankreich erhält der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz Unterstützung für seine geplante Verschärfung in der Migrationspolitik. Die Entschlossenheit, die der mutmaßlich künftige deutsche Kanzler zeige, sei eine gute Nachricht, sagte ein Sprecher des französischen Innenministers Bruno Retailleau der "Bild".

Eine strikte Kontrolle der Einwanderung sei ein Ziel, welches Retailleau teile. "Der Minister beabsichtigt selbstverständlich, mit der neuen deutschen Regierung an einer strikten europäischen Politik zur Kontrolle der Migrationsströme im Rahmen des europäischen Rechts zu arbeiten."



Union und SPD hatten sich in den Sondierungen auf eine härtere Gangart bei der Migration geeinigt. CDU und CSU wollen die von Merz versprochene Migrationswende umsetzen und die Zurückweisungen von illegalen Migranten ausweiten und künftig auch Asyl-Bewerber nicht mehr ins Land lassen. Im Sondierungspapier heißt es: "Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur