Die Streitkräfte der Ukraine haben bei den nächtlichen Angriffen am Frontabschnitt Saporoschje in Richtung Tokmak kolossale Verluste erlitten. Dies berichtet Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bewegung "Wir sind mit Russland" und Mitglied der Gebietsverwaltung Saporoschje. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte dem Radiosender Komsomolskaja Prawda:

"Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so umfangreiche nächtliche Angriffe gegeben hat. Ich denke, dass es zu ihren Plänen gehörte, dass sie sich nachts vor unseren Flugzeugen schützen können, dass die Flugzeuge weniger effektiv arbeiten, anders kann man es sich nicht erklären. Ihre Verluste in den Minenfeldern sind kolossal aufgrund der Arbeit der Artillerie und der Luftwaffe. Sie zählen ihre Verluste einfach nicht und werfen eine Welle nach der anderen."

"Am späten Abend begannen sie, unsere Stellungen in Richtung Tokmak – südlich und südöstlich von Orechow – zu beschießen, dann starteten sie einen Angriff, der zurückgeschlagen wurde, und gegen 3.00 Uhr Moskauer Zeit zogen sie sich wieder zurück. Buchstäblich eine Stunde später, um 4:00 Uhr Moskauer Zeit, begannen sie erneut anzugreifen, und zwar in viel größerem Umfang als zuvor."

Er wies darauf hin, dass Kiew am Mittwoch, dem 7. Juni, als die ukrainischen Truppen in diesem Abschnitt der Kontaktlinie Aufklärungsarbeit leisteten, zwischen 70 und 80 Prozent der an diesen Angriffen beteiligten Kräfte verloren hatte."

Quelle: RT DE