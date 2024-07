Bidens Leibarzt: Coronatest negativ - Symptome abgeklungen

US-Präsident Joe Biden ist nach Angaben seines Leibarztes negativ auf das Coronavirus getestet worden. "Die Symptome des Präsidenten sind abgeklungen", heißt es in einem Schreiben von Kevin C. O'Conner, welches das Weiße Haus veröffentlicht hat.

Im Verlauf seiner Infektion habe Biden nie Fieber gehabt und seine Vitalparameter seien "normal" geblieben. Seine Lunge sei frei, hieß es weiter. "Der Präsident übt weiterhin alle seine präsidialen Pflichten aus."



Am vergangenen Mittwoch hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass sich Biden erneut mit dem Coronavirus infiziert hat und sich deswegen selbst isolieren werde. Er habe lediglich leichte Symptome, hieß es.



In einem Update vom Samstag teilte Leibarzt O'Conner mit, dass sich der Präsident auf dem Weg der Besserung befände. "Sein Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Temperatur sind weiterhin absolut normal." Biden habe zudem mittlerweile die sechste Dosis des Corona-Medikaments "Paxlovid" eingenommen.



Am Mittwochabend will Biden in einer Rede an die Nation seine Beweggründe für den Verzicht auf eine weitere Präsidentschaftskandidatur der Demokraten erläutern. Er wolle erklären, "was vor uns liegt und wie ich meine Aufgabe für das amerikanische Volk zu Ende bringen werde", schrieb der amtierende US-Präsident am Dienstag auf X.

Quelle: dts Nachrichtenagentur