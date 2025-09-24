Trump rechnet bei UN mit „invasiver Migration“ und „Klima-Lüge“ ab!

Der Saal bei der UN-Vollversammlung bebt wohl noch immer. US-Präsident Donald Trump tobte am Rednerpult und hielt der Welt – vor allem Europa – den Spiegel vor! „Das politische Problem Nummer eins: unkontrollierte Migration. Unkontrolliert!“ Trump warf den Vereinten Nationen einen „finanzierten Angriff auf die westlichen Länder und ihre Grenzen“ vor. Wörtlich sagte er: „Von der UN wird erwartet, Invasionen aufzuhalten. Nicht sie zu finanzieren und zu ermöglichen.“ Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Und das konkretisierte er wortgewaltig: „Europa ist in großen Schwierigkeiten. Die Länder werden von illegalen Fremden überrannt. Illegale Fremde überrennen Europa – und niemand tut etwas dagegen“, da alle „politisch korrekt“ sein wollen, so seine Abrechnung!



Doch damit nicht genug. Auch die Klima-Hysteriker gerieten in die Abrechnungsgasse des US-Präsidenten, der ihre „Klimalüge“ auch den „größten Betrug aller Zeiten“ nannte. „Sie sagten, dass wegen der Welterwärmung ganze Länder von der Landkarte radiert werden. Das ist Quatsch“, und er nannte die Erderwärmung den „größten Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde“.



Lobende Worte hingegen fand er für Deutschland und dessen neue Regierung, die den „kranken Weg“ verlassen habe. „Die neue Regierung geht jetzt wieder dahin zurück, wo sie schon einmal waren: zu fossiler Energie und Atomenergie“, und er lobte auch den neuen Weg in der Migrationspolitik. Aufgrund dieser Äußerungen gab es bei der deutschen Delegation offenbar ernste Blicke. Aber auch bei vielen Deutschen scheinen Trumps lobende Worte für die aktuelle Bundesregierung und ihre Politik Irritation und wohl auch viele böse Blicke auszulösen."

Quelle: AUF1