Die WHO will den Sack zumachen – wir stemmen uns dagegen!

In wenigen Wochen wird die Weltgesundheitsorganisation WHO tagen. Und was dort auf der Agenda steht, ist ein großer Schritt der Globalisten zur neuen Weltordnung durch den Great Reset. Lockdowns, Impfzwang und ähnliches sind dann großteils nur mehr Sache der WHO-Willkür. Dies schreibt der Sender "AUF1".

Quelle: AUF1