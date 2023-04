EU-Abgeordnete Daly: Unsere Verbrechen können nicht durch die Russlands gerechtfertigt werden

Bei einer Debatte im EU-Parlament in Straßburg am Mittwoch über "Aus der Ukraine zwangsdeportierte Kinder und den Haftbefehl gegen Wladimir Putin" erklärte die irische linke Politikerin Clare Daly, dass "die russischen Verbrechen die unseren" nicht rechtfertigen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Würden wir in einer gerechten Welt leben, so Daly weiter, würden alle Kriegsverbrechen gleichermaßen untersucht und strafrechtlich verfolgt – "aber in so einer Welt leben wir nicht".

Zum Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin sagte sie, es bestünden keinerlei Aussichten, dass er umgesetzt wird. "Die einzige Möglichkeit, den Opfern dieses Krieges zu helfen, besteht darin, unsere ganze Kraft einzusetzen, um ihn zu beenden", fordert Daly."

Quelle: RT DE