Ukrainischer Oppositionspolitiker fordert internationalen Prozess gegen Selenskijs Regierung

Ein internationaler Prozess gegen das Regime des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij nach dem Vorbild des Nürnberger Militärtribunals würde die "Wiedergeburt des Nazismus in anderen Ländern verhindern". Diese Meinung vertritt der ukrainische Oppositionspolitiker Wiktor Medwedtschuk in einem am Montag von Argumenty i Fakty veröffentlichten Artikel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zeitung zitiert ihn wörtlich: "Nur durch gemeinsame Anstrengungen, durch die Heilung der Ukraine vom Nazismus, durch das Ziehen von Schlussfolgerungen aus ihrem Beispiel und die Bestrafung der Verantwortlichen wird die Menschheit in der Lage sein, eine nukleare Apokalypse zu vermeiden." Medwedtschuk zufolge hätten westliche Politiker und Geheimdienste von 2005 bis 2022 mit Hilfe der "Komprador-Eliten das Massenbewusstsein des ukrainischen Volkes verändert" und es zu einem gehorsamen Werkzeug für ihre gegen die Russische Föderation gerichteten geopolitischen Ambitionen gemacht. Dadurch sei es gelungen, das vereinte Volk, das noch gestern in einem geeinten Staat gelebt habe, zu entzweien und im Donbass in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Während Selenskijs Präsidentschaft sei die Ukraine "endgültig zu einem Neonazi-Staat" gemacht worden. Die Grundrechte und -freiheiten der Ukrainer seien vollständig zerstört worden und die Ukraine selbst habe aufgehört, ein demokratischer, rechtmäßiger und souveräner Staat zu sein und sei "zu einer Kolonie des Westens geworden"."