Russland: Steuererleichterungen für Betriebe mit Einkommensverlusten nach Beschuss in Grenzgebieten

Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine haben die Unternehmen in dem russischen Grenzgebiet Belgorod stark unter dem ständigen Beschuss durch die Ukraine gelitten. Nun wird eine staatliche Unterstützung für diejenigen eingeführt, die dadurch mehr als 30 Prozent ihres Einkommens verloren haben, wie lokale Medien berichten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Portal Bel.ru schreibt:

"Für Unternehmer, deren Betriebe von dem Beschuss der Ukraine betroffen waren, wird das Gebiet Belgorod die Fristen für die Zahlung von Steuern, Versicherungsbeiträgen und Vorauszahlungen verlängern. Die Regelung gilt in den Bezirken Belgorodskij, Borisovskij, Wejdelewskij, Wolokonovskij, Krasnojaruschskij und Rowenskij sowie in den Bezirken Walujskij, Graiworonskij und Schebekinskij.

Unterstützt werden Unternehmer, die in den Bereichen Handel, Verkehrsreparaturen, Gaststättengewerbe, Baugewerbe, Computerreparaturen, Bestattungen und anderen Bereichen tätig sind."

Quelle: RT DE