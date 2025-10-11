Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Ohne Schutz kein Brot – UN-Programm verlangt Garantien

Ohne Schutz kein Brot – UN-Programm verlangt Garantien

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
Welternährungsprogramm (Symbolbild)
Welternährungsprogramm (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, das Welternährungsprogramm dränge auf sichere Korridore und Treibstoff für Hilfslieferungen nach Gaza. Die Organisation verlangt verlässliche Zusagen aller Akteure und klare Kontaktstellen vor Ort. Ohne Schutz könnten Lieferketten nicht stabil aufgebaut werden.

Gefordert sind Deconfliction-Mechanismen, GPS-freigegebene Routen und überprüfbare Zeitfenster an Grenzübergängen. Kühlketten, Bäckereikapazitäten und Wasseraufbereitung hängen zudem an kontinuierlicher Energieversorgung. Das WFP betont, dass Hilfe neutral ist und die Zivilbevölkerung erreichen muss.

Hilfswerke verweisen auf Engpässe bei Mehl, Babynahrung und Medikamenten. Staaten mit Einfluss sollen Garantien absichern und Angriffe in der Nähe von Konvois verhindern. Die Umsetzung entscheidet über Tempo und Umfang der Versorgung.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fixen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige