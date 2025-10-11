Ohne Schutz kein Brot – UN-Programm verlangt Garantien

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, das Welternährungsprogramm dränge auf sichere Korridore und Treibstoff für Hilfslieferungen nach Gaza. Die Organisation verlangt verlässliche Zusagen aller Akteure und klare Kontaktstellen vor Ort. Ohne Schutz könnten Lieferketten nicht stabil aufgebaut werden.

Gefordert sind Deconfliction-Mechanismen, GPS-freigegebene Routen und überprüfbare Zeitfenster an Grenzübergängen. Kühlketten, Bäckereikapazitäten und Wasseraufbereitung hängen zudem an kontinuierlicher Energieversorgung. Das WFP betont, dass Hilfe neutral ist und die Zivilbevölkerung erreichen muss.

Hilfswerke verweisen auf Engpässe bei Mehl, Babynahrung und Medikamenten. Staaten mit Einfluss sollen Garantien absichern und Angriffe in der Nähe von Konvois verhindern. Die Umsetzung entscheidet über Tempo und Umfang der Versorgung.

Quelle: ExtremNews



