Am Frontabschnitt Kupjansk wurden die ukrainischen Einheiten in den Gegenden bei Tabajewka, Moltschanowo, Nowowolynsk, Berestowoje in der Region Charkow sowie bei Nowoselowskoje und Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk angegriffen. Drei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden in den Gebieten Sinkowka, Timkowka und Kotljarowka zerschlagen. Im Laufe des Tages wurden bis zu 70 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei gepanzerte Fahrzeuge und vier Kleinlastwagen zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus wurden Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Lipzy und Sinelnikowo in der Region Charkow vernichtet.

In Richtung Krasny Liman wurden die ukrainischen Truppen nahe der Ortschaften Makejewka, Tscherwonaja Dibrowa in der Lugansker Volksrepublik sowie Torskoje, Jampolowka in der Donezker Volksrepublik und im Waldgebiet Serebrjanski getroffen. Kiews Verluste umfassten hier über 50 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika, zwei Haubitzen vom Typ D-20, eine Haubitze vom Typ D-30 und einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad.

Am Frontabschnitt Donezk finden gegenwärtig die heftigsten Kämpfe in der Nähe von Awdejewka statt. Während aktiver russischer Operationen wurden ukrainische Einheiten aus besetzten Stellungen in einer Reihe von Gebieten in den Siedlungen Krasnogorowka und Jassinowataja in der Volksrepublik Donezk verdrängt. Darüber hinaus wurde ein Lager mit Raketen- und Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Die Angriffskommandos der Spezialeinheit Achmat führen erfolgreiche Offensiven in der taktischen Richtung Marjinka durch. An diesem Frontabschnitt beliefen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Armee im Laufe des Tages auf über 200 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, 12 Fahrzeuge, eine Haubitze vom Typ D-30 und zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad.

In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje wurden die ukrainischen Truppen in Welikaja Nowosjolka, Pawlowka, Wladmirowka in der Volksrepublik Donezk und in Malinowka in der Region Saporoschje angegriffen. Binnen 24 Stunden wurden hier bis zu 185 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und vier Fahrzeuge zerstört. Darüber hinaus wurden Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlungen Preobraschenka und Tscherwonaja Kriniza im Gebiet Saporoschje vernichtet.

Im Gebiet Cherson erlitt Kiew im Laufe des Tages durch russischen Artilleriebeschuss Verluste von bis zu 30 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeugen und zwei Pkw.

Im Laufe des Tages haben die russischen Luftverteidigungskräfte entlang der Front zwölf HIMARS-Raketen und einen Storm-Shadow-Marschflugkörper abgefangen sowie elf Drohnen abgeschossen."

Quelle: RT DE