Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In seinem täglichen Frontbericht hat Russlands Verteidigungsministerium weitere Verluste des ukrainischen Militärs während der vergangenen 24 Stunden bekannt gegeben. Demnach wurden am Frontabschnitt Kupjansk vier ukrainische Sabotagegruppen abgefangen. Die gesamten Verluste der ukrainischen Seite an diesem Frontabschnitt beliefen sich auf 190 Soldaten, drei Autos sowie eine Haubitze des Typs D-30. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Krasny Liman verlor die Ukraine bis zu 65 Soldaten, drei Pickups, eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika sowie zwei Haubitzen. Am Donezker Frontabschnitt wurden bis zu 270 ukrainische Soldaten getötet sowie drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Autos und eine Haubitze zerstört. Darüber hinaus wurden zwei Munitionsdepots vernichtet. An den Frontabschnitten Süd-Donezk und Saporoschje betrugen die ukrainischen Verluste durch russische Artillerie- und Luftangriffe bis zu 110 Soldaten, vier Autos und zwei Haubitzen. Am Frontabschnitt Cherson tötete die russische Artillerie bis zu 25 ukrainische Soldaten und zerstörte zwei Autos und eine Gwosdika-Selbstfahrlafette. Die Luftabwehr fing acht HIMARS-Raketen ab." Quelle: RT DE