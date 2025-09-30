Eine neue Umfrage zeigt: Eine Mehrheit der Befragten ist gegen den Abschuss russischer Kampfflugzeuge, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die Skepsis ist parteiübergreifend verbreitet, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen.

Den Angaben zufolge überwiegt die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Befragte nennen das Risiko einer direkten Konfrontation und unklare Bündnisfolgen als Gründe für ihre Ablehnung. Gleichzeitig gibt es Zustimmung für diplomatische Initiativen und die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit ohne Ausweitung militärischer Einsätze.

Politische Lager reagieren unterschiedlich: Während einige eine harte Abschreckung betonen, verweisen andere auf Völkerrecht und Vermeidung von Zwischenfällen im Luftraum. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen vertieft analysiert werden.

Datenbasis: Die dts-Meldung nennt keine exakten Angaben zu Stichprobengröße, Erhebungszeitraum oder Frageformulierungen.

Quelle: ExtremNews



