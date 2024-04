Berichte: Israel führt Gegenschlag auf den Iran aus

Israel führt offenbar einen Gegenschlag auf den Iran aus. Das berichten mehrere US-Medien am Freitag unter Berufung auf Regierungsangaben. Aus dem Iran kamen derweil Meldungen von Explosionen im Landesinneren. Laut iranischen Staatsmedien wurde die Luftabwehr an mehreren Orten aktiviert, darunter auch in der Gegend von Isfahan. Dort befinden sich iranische Atomanlagen.

Man habe keine Hinweise auf einen Raketenangriff auf das Land, hieß es weiter. Die Luftabwehr habe sich vermutlich gegen Drohnen gerichtet. Am vergangenen Wochenende hatte der Iran einen massiven Luftangriff auf Israel ausgeführt. Damit reagierte Teheran eigenen Angaben zufolge auf einen mutmaßlich israelischen Schlag gegen ein Botschaftsgebäude in Damaskus. Israel konnte den Angriff weitgehend abwehren. Im Anschluss hatten die Verbündeten die Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor einem Gegenschlag gewarnt und zur Deeskalation aufgerufen. Quelle: dts Nachrichtenagentur