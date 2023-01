USA haben vor, auf Jahrestag des Beginns der russischen Spezialoperation in der Ukraine zu reagieren

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre hat bei einem Briefing am Freitag erklärt, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigten, auf den bevorstehenden Jahrestag des Beginns der russischen Militäroperation in der Ukraine zu reagieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Sprecherin wörtlich:

"Die Planung, wie wir auf den Jahrestag reagieren werden, ist in vollem Gange, sowohl hier im Weißen Haus als auch in anderen Behörden. Aber wie üblich werde ich mich nicht in interne Diskussionen vertiefen und keine der Optionen aufzählen, die wir derzeit in Betracht ziehen."

Allerdings erklärte sie, dass die US-Behörden derzeit keine Absicht hätten, Präsident Joe Biden aus diesem Anlass nach Europa reisen zu lassen."

Quelle: RT DE