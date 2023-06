In den US-Medien ist eine öffentliche Desinformationskampagne über den Vorfall am Wasserkraftwerk Kachowka angelaufen, wobei Washington versucht, das Kiewer Regime von der Verantwortung freizusprechen und diese Russland zuzuschieben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, am Mittwoch hin.

"Es gibt eine gezielte Desinformationskampagne in den lokalen Medien rund um das Wasserkraftwerk Kachowka. Es sind zahlreiche Unterstellungen aufgetaucht, dass Russland selbst die sehr wichtige Infrastruktureinrichtung unterminiert haben soll. Regierungsvertreter haben ihre Rhetorik so aufgebaut, als sei die Russische Föderation in jedem Fall für alle Vorfälle während des Ukraine-Konflikts verantwortlich."

"Es ist ein weiterer verzweifelter Versuch, das Kiewer Regime zu beschönigen, das die Anlage seit Monaten vorsätzlich beschießt."

Quelle: RT DE