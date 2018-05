Große Mehrheit in Irland für Liberalisierung von Abtreibungsrecht

In Irland hat am Freitag eine breite Mehrheit für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts gestimmt. Laut einer Nachwahlbefragung des Instituts Ipsos für die "Irish Times" stimmten 68 Prozent für eine entsprechende Verfassungsänderung, die Abtreibungen künftig möglich machen soll. In der Hauptstadt Dublin soll die Zustimmung mit 77 Prozent noch deutlicher gewesen sein. Die Stimmauszählung beginnt erst am Samstagmorgen um 9 Uhr, mit einem offiziellen Ergebnis wird erst am Samstagnachmittag gerechnet.

In Irland waren Abtreibung seit einem Referendum im Jahr 1983 per Verfassung verboten. Der achte Zusatzartikel verbot Abtreibungen selbst nach Vergewaltigungen, wenn die Gesundheit der Schwangeren gefährdet war oder eine Fehlbildung des Fötus vorlag. Nur bei Lebensgefahr für die Mutter gab es Ausnahmen. Nach Angaben der Befürworter der Abschaffung des Zusatzartikels haben seit 1983 rund 170.000 irische Frauen im Ausland abgetrieben. Quelle: dts Nachrichtenagentur