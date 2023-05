Konaschenkow: Russisches Militär zerstört erhebliche Bestände an ausländischen Waffen in Ukraine

Die russischen Truppen hätten Marschflugkörper eingesetzt, um ein großes Lager ausländischer Waffen der ukrainischen Streitkräfte zu zerstören. Dies teilte Generalleutnant Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, mit. Er sagte: "Die Angriffe zerstörten bedeutende Waffen- und Munitionsbestände der ukrainischen Streitkräfte und störten das Vordringen von Reserven in Gebiete, in denen Kampfhandlungen stattfinden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Konaschenkow gab an, dass die Angriffe in der vergangenen Nacht mit präzisionsgelenkten See- und Luftwaffen mit großer Reichweite durchgeführt worden seien. Bei den Zielen habe es sich um Waffen- und Ausrüstungsdepots ausländischer Hersteller sowie um ukrainische Reserven gehandelt. Alle bezeichneten Ziele seien getroffen worden, so der Militärsprecher."

Quelle: RT DE