Laut der Zeitung Bloomberg sind die USA besorgt darüber, dass türkische Exporteure Russland mit Waren im Wert von mehreren Millionen US-Dollar beliefern. Washington sei auch unglücklich über die wachsenden finanziellen Beziehungen zwischen Moskau und Abu Dhabi. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Washington hat die türkischen und emiratischen Behörden gewarnt, dass die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Russland die Bemühungen behindere, Druck auf Moskau auszuüben, berichtete die Zeitung Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen.

Ihnen zufolge traf der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzkriminalität, Brian Nelson, am 2. und 3. Februar mit türkischen Beamten zusammen. Er erörterte die Besorgnis der USA über den Anstieg der Exporte aus diesem Land, einschließlich US-amerikanischer Waren. Die US-Beamten warnten ihre türkischen Amtskollegen, dass sie die Warenströme nach Russland stark einschränken sollten. Den Gesprächspartnern der Nachrichtenagentur zufolge seien exportkontrollierte Güter im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar in das Land geflossen, die von Russland in der Rüstungsindustrie verwendet werden könnten.

Die Quellen schätzten den Wert der von türkischen Exporteuren im Zeitraum von März bis Oktober 2022 erhaltenen Waren auf 800 Millionen US-Dollar. Darunter waren Maschinen für rund 300 Millionen US-Dollar und Elektronik im Wert von 80 Millionen US-Dollar.

Anfang dieser Woche traf Nelson mit Beamten in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sagten der Zeitung, er habe mit den emiratischen Behörden über die Umgehung von Sanktionen gesprochen. Washington gehe davon aus, dass die Vertiefung der Beziehungen zwischen Russland und den VAE die Bemühungen um eine Isolierung Russlands behindere.

Die Zeitung The Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass Washington versucht habe, Ankara zu beeinflussen, damit die in den USA gebauten Flugzeuge russischer Fluggesellschaften nicht mehr die Türkei anfliegen. Hochrangige US-Beamte warnten vor Konsequenzen, sollten türkische Unternehmen sowohl für russische als auch für weißrussische Fluggesellschaften Dienstleistungen erbringen, etwa das Betanken von Flugzeugen und die Lieferung von Ersatzteilen. Zu den möglichen Sanktionen gehören Geldstrafen, der Verlust von Ausfuhrprivilegien, Freiheitsstrafen und so weiter.

Das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung hat erklärt, dass die russische Wirtschaft zuversichtlich sei, die Sanktionsschranken unfreundlicher Länder zu überwinden."

Quelle: RT DE