Weiter berichtet RT D E: "Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Der Wahnsinn, der den Westen jetzt erfasst hat, ähnelt dem, der Europa am Vorabend des Ersten Weltkriegs heimgesucht hatte, als sich beide Seiten hemmungslos gegenseitig zu bekriegen versucht hatten. Jetzt sind sie unbändig auf einen Zusammenstoß mit Russland erpicht und erklären bereits offen, dass sie sich mit Russland im Krieg befinden."

Der Senator fügte hinzu, dass nur ein Blinder nicht sehen könne, dass die NATO mit Volldampf auf einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zusteuere und dabei alle Beschränkungen und Begrenzungen der militärischen Unterstützung für die Ukraine, die zuvor vom Bündnis selbst auferlegt wurden, beiseite schiebe. Puschkow erklärte:

"Noch vor sechs Monaten sprach Biden davon, dass es sich bei der Versorgung mit Panzern um 'World War Three' handele, also um den Dritten Weltkrieg. Für seine Regierung gehört die Entscheidung über Panzer der Vergangenheit an, und die NATO diskutiert bereits über die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew. Ja, der deutsche Verteidigungsminister behauptet, die Lieferung von Kampfflugzeugen sei ausgeschlossen. Aber das Gleiche hat man früher in Berlin über Panzer gesagt."

Er stellte auch fest, dass Deutschland "als Staat zu schwach ist, um dem äußeren Druck der Polen und der Balten, die seit Langem seine Außenpolitik diktieren, sowie dem inneren Druck der vehementen Befürworter eines 'Krieges bis Russland besiegt ist' zu widerstehen". Puschkow schloss:

"Von der Rationalität Westeuropas und seiner führenden Politiker, die in den 1960er- und 1980er-Jahren dazu beitrug, dass der Kalte Krieg mit der UdSSR nicht zu einem heißen Krieg eskalierte, ist keine Spur mehr übrig. (...) Auf der Jagd nach dem Trugbild des westlichen Sieges werden alle vernünftigen Warnungen beiseite geschoben, alle Lehren der Vergangenheit vergessen."

Quelle: RT DE