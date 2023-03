90 russische Militärangehörige aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen

Das russische Verteidigungsministerium hat die Rückkehr von 90 russischen Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft gemeldet: "Am 7. März wurden als Ergebnis des Verhandlungsprozesses 90 russische Soldaten aus dem von Kiew kontrollierten Gebiet zurückgebracht, die sich in Gefangenschaft in Lebensgefahr befunden hatten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ferner präzisierte das Militärressort, dass die freigelassenen Soldaten mit einem Militärtransportflugzeug der russischen Luftstreitkräfte nach Moskau gebracht würden, wo man sie in den medizinischen Einrichtungen des russischen Verteidigungsministeriums behandeln und rehabilitieren werde. Derzeit würden die ehemaligen Kriegsgefangenen angemessen medizinisch und psychologisch betreut." Quelle: RT DE