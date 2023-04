Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland und stellvertretende ukrainische Außenminister Andrei Melnyk glaubt, dass einer der Hauptgründe für das "Scheitern" der Minsker Vereinbarungen die "egoistischen Interessen" Deutschlands waren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte in einem Interview mit RBK Ukraine: "Warum ist Minsk gescheitert? Warum ist das Normandie-Format gescheitert? Es gab viele Gründe, aber einer der Hauptgründe war meiner Meinung nach, dass Deutschland sich nie die Mühe gemacht hat, ein, wie Bismarck es ausdrückte, 'ehrlicher Makler' zu werden. Die Interessen eines neutralen Vermittlers wurden zu sehr mit den eigenen egoistischen Interessen vermischt, die am Ende in den Vordergrund traten."

Der Diplomat ist der Ansicht, dass Berlin, anstatt Moskau zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu drängen, beschlossen habe, "die Russen nicht zu verärgern"."

Quelle: RT DE