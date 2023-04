Vier Sabotage- und Aufklärungsgruppen ukrainischer Streitkräfte am Frontabschnitt bei Kupjansk eliminiert

Der russische Truppenverband West hat am Donnerstag über Entwicklungen am Frontabschnitt bei Kupjansk berichtet. So wurden in den vergangenen 24 Stunden vier Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei den Ortschaften Sinkowka, Timkowka, Krachmalnoje und Nowosjolowskoje erkannt und eliminiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe der Ortschaften Dwuretschnaja und Sinkowka wurden zwei ukrainische Rotationsversuche vereitelt. Bei den Ortschaften Kislowka, Nowosjolowskoje und Stelmachowka wurden ein ukrainisches Radargerät, ein System zur elektronischen Kampfführung und sechs Beobachtungsposten vernichtet. Des Weiteren zerstörten Armeefliegerkräfte drei Stützpunkte der ukrainischen Einheiten nahe der Ortschaften Masjutowka, Perschotrawnewoje und Iwanowka. Die russische Luftabwehr schoss drei ukrainische Drohnen ab." Quelle: RT DE