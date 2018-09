Merkel und Kurz duzen sich

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz duzen sich neuerdings. "Herzlich willkommen lieber Sebastian", sagte Merkel am Sonntagabend im Berliner Bundeskanzleramt vor einem Gespräch mit Kurz und vor Journalisten. Dieser sprach Merkel mit "liebe Angela" an. Mit den Worten "geschätzte Frau Kanzlerin" hatte er sich an derselben Stelle noch im Juni an Merkel gewandt. Selbst in der Bundesregierung duzt sich die Kanzlerin nicht mit allen Ministern.

Merkel ist genau doppelt so alt wie der 32-jährige Kurz. Die beiden Regierungschefs kamen am Sonntagabend zusammen, um den informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Salzburg vorzubereiten. Die deutsche Bundesregierung unterstütze die österreichische EU-Ratspräsidentschaft in ihren Schwerpunkten bei der Migrationspolitik, sagte die Kanzlerin am Sonntagabend. Dies sei einerseits ein verbesserter Außengrenzschutz, andererseits Kooperation mit den afrikanischen Staaten. H ier müsse über Arbeitsteilung gesprochen werden. Es gebe viele Länder in Afrika, "nicht jeder kann sich mit allen beschäftigen", so die Kanzlerin. Quelle: dts Nachrichtenagentur

