Drei Tote und fünf Verletzte in Donezker Volksrepublik innerhalb 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden, von 06:00 Uhr am 16. Januar bis 06:00 Uhr MEZ am 17. Januar, wurden beim Beschuss von Ortschaften in der Volksrepublik Donezk durch ukrainische Streitkräfte drei Zivilisten getötet und fünf weitere verwundet, meldet der Stab der territorialen Verteidigung. Insgesamt haben ukrainische Soldaten binnen 24 Stunden 205 Geschosse verschiedener Kaliber abgefeuert. Mehrere Wohnhäuser sowie Infrastrukturanlagen wurden beschädigt. Dies berichtet die Vertretung der Donezker Volksrepublik beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen.

Davor teilte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit, dass die Leichen zweier Frauen unter den Trümmern eines durch den ukrainischen Beschuss eingestürzten Einkaufszentrums in Donezk gefunden wurden. In Videos, die RIA Nowosti veröffentlichte, ist die Trümmerbeseitigung zu sehen."

Quelle: RT DE