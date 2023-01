Am Frontabschnitt bei Kupjansk haben die russische Luftwaffe und Artillerie ukrainische Truppen in der Nähe der Dörfer Sinkowka und Berestowoje im Gebiet Charkow angegriffen. Über 30 ukrainische Soldaten wurden getötet, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Pkw zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Krasny Liman wurden durch russische Artillerieangriffe auf Gebiete in der Nähe der Siedlungen Serebrjanka und Terny in der Volksrepublik Donezk mehr als 75 ukrainische Soldaten getötet sowie drei Panzer, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge und ein Pick-up zerstört.

Die russischen Streitkräfte setzten ihre Offensive bei Donezk fort. Im Laufe des Tages verlor Kiew in dieser Richtung mehr als 50 ukrainische Soldaten, einen gepanzerten Mannschaftswagen und acht Pkw.

In Richtung Süddonezk fügten russische Einheiten der ukrainischen Armee in der Nähe der Siedlung Stepowoje im Gebiet Saporoschje und in der Nähe der Siedlung Nowoselka in der Volksrepublik Donezk eine schwere Niederlage zu. Bis zu 30 ukrainische Soldaten wurden getötet, ein gepanzertes Kampffahrzeug und zwei Pick-ups wurden zerstört.

Außerdem wurden durch Angriffe der russischen Luftwaffe und der Artillerie ein ukrainisches Waffenlager in der Nähe von Krasny Liman in der Volksrepublik Donezk und ein Hangar mit Kriegsgerät in der Nähe der Siedlung Malokaterinowka im Gebiet Saporschje zerstört. In der Volksrepublik Lugansk wurden drei ukrainische Drohnen abgeschossen. In den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie im Gebiet Saporoschje wurden sieben HIMARS- und Uragan-Raketen abgefangen."

